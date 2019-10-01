Очередной опрос подтвердил уверенное лидерство Иона Чебана и ПСРМ на выборах в Кишиневе

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Наибольшее число кишиневцев, 38,8% от числа определившихся с выбором, видят кандидата Партии социалистов Иона Чебана новым генеральным примаром Кишинева. Об этом свидетельствуют данные нового опроса, которые были представлены во вторник.

На втором месте – Андрей Нэстасе с отрывом в 10%: 28,8%. На третьем – Дорин Киртоакэ с 12,9%. Следом – Руслан Кодряну с 6,6%, который, однако, не был зарегистрирован в избирательной гонке. Далее следуют Октавиан Цыку (4,2%), Валерий Клименко (2,2%), а также Валерий Мунтяну (2%).

В то же время, если бы гражданам пришлось выбирать во втором туре между Ионом Чебаном и Андреем Нэстасе, то победу на выборах одержал бы социалист. За Иона Чебана свой голос отдали бы 36% граждан. Андрей Нэстасе заручился бы поддержкой меньшего числа кишиневцев – 33,7%.

Опрос также показал, что Партия социалистов занимает первое место и на выборах в Муниципальный совет: за ПСРМ готовы голосовать 26,3% кишиневцев. Таким образом, у социалистов вновь будет самая крупная фракция в совете: 21 советник или на 2 больше, чем сейчас. За блок “АКУМ” готовы голосовать 16,8% жителей столицы (14 мандатов), за ЛП – 6,5% (5 мандатов), за ДПМ – 5,3% (4 мандата), за ПКРМ – 3,1% (3 мандата), за партию “Шор” – 2,4% (2 мандата) и за “Нашу партию” – 2,1% (2 мандата).

Исследование проводилось компанией “Date inteligente SRL” по собственной инициативе и из собственных средств в период с 25 по 30 сентября. В опросе приняли участие 1193 респондента с кишиневской пропиской. Погрешность составляет +/- 2,83%.

Стоит отметить, что ранее еще два опроса выявили уверенное лидерство Иона Чебана среди всех кандидатов на должность генерального примара Кишинева.