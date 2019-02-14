Очередной опрос подтвердил победу ПСРМ и по общенациональному, и по одномандатным округам

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Количество граждан, собирающихся голосовать за Партию социалистов, выросло по сравнению с январем. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения.

Согласно итогам исследования, 24 февраля за ПСРМ по общенациональному округу собираются голосовать 43,8% граждан от числа определившихся, или на 2,8% больше, чем в январе. Это уверенное первое место. На втором, с отрывом в 20%, – блок “Акум”, голосовать за который намерены 23% граждан. На третьем – Демократическая партия с 22,7%. Остальные формирования не преодолевают избирательный порог.

В то же время за кандидатов Партии социалистов по одномандатным округам готовы голосовать 28,2% опрошенных – также первое место. На втором месте – кандидаты блока “Акум” с 15,5%, а на третьем – Демократической партии, с 14,7%.

Опрос проводился компанией IData – Date Inteligente с 6 по 13 февраля. В нем приняли участие 1123 человека. Погрешность составляет +/- 2,92%.