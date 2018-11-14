Очередной опрос подтвердил лидерство президента и ПСРМ

Президент Молдовы Игорь Додон и пропрезидентская Партия социалистов остаются лидерами рейтинга народного доверия. Такие данные были представлены сегодня, 14 ноября, по результатам очередного опроса общественного мнения.

В частности, исследование показало, что практически половина населения страны положительно оценивает деятельность Игоря Додона на посту президента страны. 44,2% опрошенных поставили главе государства наивысшие оценки за его работу.

В то же время пропрезидентская Партия социалистов остается фаворитом народных предпочтений молдаван. 41,3% заявили, что доверяют именно этой партии. ПСРМ с отрывом в 20% обходит по этому показателю своего ближайшего конкурента – Демократическую партию, у которой 21,4% и в 4,5 раза превосходит партию “Действие и солидарность”, которая расположилась на третьей строчке с 9,2%.

Большинство опрошенных положительно оценивают деятельность именно ПСРМ – 33,8%. Это также первое место среди всех остальных политформирований страны. Более того, граждане считают, что именно Партия социалистов способна изменить ситуацию в стране к лучшему – об этом заявили 23,3% респондентов.

Если бы в это воскресенье в Молдове прошли очередные парламентские выборы, Партия социалистов, согласно опросу, заняла бы на них первое место. В законодательный орган также прошли бы ДПМ и партии “Действие и солидарность” и “Достоинство и правда”.

Исследование проводилось по заказу Фонда за современную демократию совместно с Институтом рыночной экономики в период с 20 октября по 9 ноября. В нем приняли участие 1475 респондентов из 114 населенных пунктов Молдовы. Максимальная погрешность составляет +/-2,5%.