Очередной опрос подтвердил лидерство президента и ПСРМ

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Глава государства остается фаворитом народного доверия граждан. Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня, 30 января.

Респондентам предложили 10 фотографий видных политических деятелей Молдовы и попросили сказать, кому из них граждане доверяют больше всего. Большинство опрошенных – 30,8% – выбрали Игоря Додона, заявив, что именно глава государства вызывает у них наибольшее доверие. На втором месте с большим отрывом – Майя Санду. Примечательно, что премьер-министру страны Павлу Филипу доверяют более чем в 3 раза меньше граждан – он расположился только на пятом месте. В топ-10 вошла и председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный. Спикер парламента Андриан Канду в рейтинг не попал.

В рамках опроса гражданам предложили также назвать, за кого они хотели бы проголосовать в своем округе на предстоящих парламентских выборах. Пальма первенства снова у президента – 11% указали, что отдали бы свой голос именно за Игоря Додона. На втором месте в списке предпочтений – кандидаты ПСРМ, 6%. Только на третьем Майя Санду с 5,7%.

В то же время, если говорить о партиях, на своем одномандатном округе наибольшее количество опрошенных намерены голосовать за кандидатов ПСРМ – 18,2%. На втором месте с существенным отрывом блок “Акум” – 12,8%, на третьем – ДПМ с 10,7%. Примечательно, что наибольшее доверие граждане испытывают также к кандидатам ПСРМ.

На общенациональном округе вновь лидируют социалисты – за ПСРМ собираются проголосовать 32% опрошенных. Блок “Акум” на втором месте с отрывом в 12%. Правящая Демократическая партия занимает лишь третье место в предпочтениях молдаван – за нее собираются голосовать вдвое меньше граждан, чем за ПСРМ, или 16,1%. Остальные партии, согласно исследованию, не преодолевают избирательный порог.

Опрос общественного мнения проводился компанией Date Inteligente SRL (iData) с 17 по 26 января. Максимальная погрешность составляет +/-2,82%.