Очередной коррупционер выразил поддержку Нэстасе (ВИДЕО)

Примар румынского города Клуж Эмиль Бок, имя которого фигурирует как минимум в нескольких коррупционных делах, призвал кишиневцев проголосовать за кандидата так называемых проевропейских сил.

Сей факт настолько обрадовал Андрея Нэстасе, что он не упустил возможности заявить об этом в прямом эфире дебатов, которые проходили вчера на частном телеканале.

– Хочу вам кое-что сказать. Господин Бок выступил с посланием в мою поддержку. Я только что получил сообщение. Я очень сильно его благодарю. Господин Бок, спасибо вам от души! – просиял Нэстасе.

Примечательно, что Бок как минимум дважды являлся фигурантом уголовных дел в Румынии: как бывший премьер-министр и уже как примар Клужа. В первом случае Бок, будучи главой кабинета министров, подозревался в получении взятки от румынского миллионера Иоана Никулае для продвижения нужного ему решения правительства. Во втором всплыла личная переписка Бока уже в его бытность примаром Клужа. Тогда вице-примар этого же города просила его быстрее подписать важный документ. Обоими делами занималось Национальное антикоррупционное управление Румынии (DNA). Более того, в 2016 году Бок был допрошен прокурорами по борьбе с коррупцией в деле о финансировании ДЛП, лидером которой он являлся, в 2009-2012 гг. из государственных денег, перечисляемых из государственных компаний фирмам политических клиентов формирования.

Стоит отметить, что это далеко не первый сомнительный политический персонаж, выражающий поддержку Андрею Нэстасе. Ранее голосовать за него призвали такие деятели, как Анатол Шалару, Юрий Лянкэ, Дорин Киртоакэ и другие, замешанные как в краже миллиарда долларов из финансово-банковской системы страны, так и в коррупционных и других серьезных преступлениях. Нэстасе не только не отказался от их поддержки, но и всякий раз публично благодарит их за это.