Очередной инцидент на “зебре”: в центре столицы сбили пешехода

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ДТП с участием пешехода произошло в центре столицы накануне вечером. 44-летнего мужчину сбил автомобиль во время перехода улицы по “зебре”.

Инцидент произошёл на пересечении улиц Измаил и М. Варлаам. Для оказания медицинской помощи пострадавшему на место оперативно прибыла бригада врачей.

На переходившего в положенном месте мужчину совершил наезд автомобиль Toyota, которым управлял 22-летний водитель. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. К счастью, мужчина не получил серьёзных травм. По данному делу было инициировано расследование, – рассказала zugo.md пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати.

Если вина водителя будет установлена, он получит 6 штрафных пунктов и выплатит штраф в размере 1 500 леев. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.