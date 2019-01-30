Очередной инцидент на “зебре”: в центре столицы сбили пешехода

Очередной инцидент на “зебре”: в центре столицы сбили пешехода

ДТП с участием пешехода произошло в центре столицы накануне вечером. 44-летнего мужчину сбил автомобиль во время перехода улицы по “зебре”.

Инцидент произошёл на пересечении улиц Измаил и М. Варлаам. Для оказания медицинской помощи пострадавшему на место оперативно прибыла бригада врачей.

На переходившего в положенном месте мужчину совершил наезд автомобиль Toyota, которым управлял 22-летний водитель. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. К счастью, мужчина не получил серьёзных травм. По данному делу было инициировано расследование, – рассказала zugo.md пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати.

Если вина водителя будет установлена, он получит 6 штрафных пунктов и выплатит штраф в размере 1 500 леев. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md