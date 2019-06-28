“Очередной фейк”: Односталко разоблачил ложь ДПМ “о пособиях всем детям Молдовы до совершеннолетия” (ВИДЕО)

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В период предвыборной кампании демократы намеренно обманули граждан, заявив, что будут выплачивать пособие в размере 200 леев всем детям страны до достижения ими совершеннолетия. Как оказалось, для этого проекта ДПМ не было ни соответствующего заключения правительства, ни денег.

Это в рамках заседания парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье доказал ее вице-председатель, социалист Владимир Односталко.

– Уважаемые граждане! В этом видео наглядно показано, как ДПМ обманула 675000 детей Молдовы и их родителей! 200 леев, которые они обещали – это фейк! Проект закона о 200 леях демократы подготовили 29 января 2019 года, но за полгода правительство Филипа так и не выдало заключение этот проект закона! Более того, нет ни одного законодательного акта об определении источников покрытия. Проще говоря, 200 леев – это очередная ложь демократов! Это было сделано исключительно в предвыборный период. Они знали, что денег нет, – отметил он.