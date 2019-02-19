Очередной антироссийский демарш: власти не пустили в Молдову журналистов двух российских телеканалов

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Власти в очередной раз запретили въезд в Республику Молдова двум съемочным группам российских телеканалов НТВ и «Россия-1». Журналисты намеревались взять интервью у Президента РМ Игоря Додона.

С комментарием по этому поводу выступила пресс-служба администрации главы государства.

– Мы решительно осуждаем подобные действия и расцениваем их как новый вызов со стороны власти по отношению к нашему партнеру – Российской Федерации – и как явное ограничение доступа журналистов к информации, – отмечается в реакции.

Стоит отметить, что это далеко не первый раз, когда власти страны не впускают в Молдову российских журналистов. Ранее во въезде было отказано десяткам представителей СМИ РФ.