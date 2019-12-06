Очередного любителя покататься на чужих авто задержали в столице (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Буюканы задержали 19-летнего подростка из Леовского района, угнавшего автомобиль Fiat Scudo.

Инцидент произошёл 2 декабря. В полицию обратился 36-летний владелец, который сообщил об угоне авто, припаркованного на улице Тудора Владимиреску в Дурлештах. Мужчина рассказал, что оставил машину во дворе на несколько дней. Причинённый ущерб был оценён владельцем в 100 000 леев.

Вскоре нарушитель был задержан и доставлен в инспекторат для выяснения всех обстоятельств. Молодой человек признал свою вину, сообщив, что угнал машину, чтобы покататься по городу, а впоследствии повредил её.

Автомобиль вернули владельцу. Подозреваемый ранее привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения.

За угон транспортного средства задержанному грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.