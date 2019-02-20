Очередное заседание суда по второму делу Филата было перенесено

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Заседание суда по второму делу Влада Филата, которое должно было состояться сегодня в 10.30, было отменено. Информацию для портала Realitatea.md подтвердил один из адвокатов бывшего премьера, Тудор Осояну.

По словам юриста, заседание было перенесено по его личной просьбе, поскольку второй адвокат Филата, Виктор Мунтяну, уехал в командировку. Заседание было перенесено на 10.00 28 февраля.

Стоит отметить, что первое заседание суда по делу Влада Филата, которое должно было состояться 31 января, также было отменено. Тогда причиной стало то, что одна из судей, Валентина Гарабаджиу, решила воздержаться от рассмотрения этого дела.

Напомним, что второе уголовное дело было возбуждено против бывшего премьера за отмывание денег в особо крупных размерах.