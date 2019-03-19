Очередное заседание суда по делу Киртоакэ было перенесено

Заседание суда по делу Дорина Киртоакэ вновь перенесли. Прокуроры винят в случившемся лидера ЛП, который, по их мнению, пытается помешать инстанции принять решение.

Заседание перенесли на 26 марта по причине отсутствия на нем адвокатов либерала – они уехали за границу для решения личных вопросов. Прокуроры винят лидера ЛП и его защитников в затягивании вынесения вердикта. Сам Киртоакэ говорит, что происходящее нельзя называть “судебным процессом”.

Примечательно, что на прошлом заседании Киртоакэ выгнали из помещения после того, как он назвал судей “слугами Плахотнюка”. В качестве ответной меры либерал и его адвокаты вновь попросили отвода судей. Прокуроры говорят, что Киртоакэ и его защитники прибегают к данной мере слишком часто, и что за это их нужно оштрафовать, пишет protv.md.