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Очередное смертельное ДТП произошло в Тараклийском районе (ФОТО)

Очередное смертельное ДТП произошло в Тараклийском районе (ФОТО)

Трагедия случилась сегодня, 16 января, около 14.15 в городе Твардица.

Там автомобиль марки Toyota, за рулем которого был 45-летний мужчина, занесло на скользкой дороге при достаточно высокой скорости движения. В итоге водитель не справился с управлением, автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. От полученных травм мужчина скончался на месте, пишет today.md.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Им предстоит установить все обстоятельства ДТП.

Напомним, сегодня в Кишиневе водитель “ВАЗ” погиб в результате того, что он столкнулся с фурой.

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