Очередное ДТП на железной дороге: поезд протаранил фуру (ФОТО)

Очередное ДТП на железной дороге: поезд протаранил фуру (ФОТО)

Авария произошла сегодня вблизи села Рогожены Шолданештского района.

Пресс-секретарь Инспектората полиции Шолданешт Ирина Бурдужан сообщила, что в результате ДТП никто не пострадал. Удар пришёлся на прицеп фуры, поэтому он получил технические повреждения, передаёт unimedia.info.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, что в воскресенье, 1 марта, произошло жуткое ДТП на железной дороге в Новых Аненах. В машине, которую протаранил поезд, находилась семья: родители и двое детей. В результате аварии скончались мужчина и женщина.

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