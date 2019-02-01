Очередное ДТП: на одной из столичных улиц Range Rover протаранил троллейбус (ФОТО)

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Авария произошла этим утром на улице Узинелор в столичном секторе Чеканы. Согласно первичной информации, женщина на автомобиле Range Rover въехала в троллейбус, пишет protv.md.

Фотографии с места аварии были размещены очевидцами в соцсетях. Мнения некоторых из них разделились: некоторые считают, что виновата автоледи, другие винят водителя троллейбуса, который, вероятно, хотел сдать назад, не убедившись в отсутствии машин.

В результате столкновения передняя часть иномарки была сильно повреждена. В данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.