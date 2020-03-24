Очередная жертва коронавируса в Румынии: число погибших выросло до 8

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Ещё один пациент скончался сегодня от коронавируса в Румынии. Речь идёт о 70-летнем мужчине.

С 19 марта пациент находился на лечении в инфекционной больнице в Крайова. 7 марта он прилетел из Италии со своей дочерью, которая в настоящее время находится на самоизоляции, пишет jurnal.md.

Пациента госпитализировали с дыхательной недостаточностью. Также известно, что мужчина страдал от диабета и ожирения II степени.

Таким образом, число погибших от коронавируса в Румынии увеличилось до 8.

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