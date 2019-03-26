Очередная жертва гриппа: от осложнений скончался 52-летний мужчина

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На прошлой неделе было зарегистрировано 44 случая сезонного гриппа, в том числе 12 подтверждённых в лаборатории. От осложнений, вызванных гриппом, скончался 52-летний житель Комрата, пишет unica.md.

Ранее мы сообщали о том, что на прошлой неделе в муниципии Кишинёв было зарегистрировано 2 765 новых случаев ОРВИ, что на 2,6% меньше, чем неделей ранее, и на 36,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее подвержены заболеванию дети до 4 лет (874 случая) и от 5 до 14 лет (752 случая). В указанный период были госпитализированы 63 заболевших.