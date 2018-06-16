Очередная трагедия в Оргееве: в озере утонул мужчина

В озерах Оргеевского района продолжают тонуть люди. Вчера водохранилище села Пересечина унесло жизнь еще одного человека – на сей раз 34-летнего мужчины.

Трагедия произошла вчера днем, когда погибший залез в воду искупаться. Его тело достали из воды лишь вечером после нескольких часов поисков.

По словам заместителя начальника Управления чрезвычайных ситуаций Оргеева Виорела Патраш, жертва и его друзья отдыхали на берегу озера, где распивали алкогольные напитки. Охранник территории предупредил мужчин о том, чтобы они не лезли в воду. Тем не менее, один из них решил охладиться. Проплыв 30 метров, он начал тонуть. Его попытался спасти приятель, который сам чуть не утонул.

На место происшествия прибыли врачи, которые помогли второму мужчине. Труп первого пловца сначала безуспешно искали спасатели из Оргеева, после чего к ним присоединились водолазы из Кишинева.

Стоит отметить, что количество случаев утопления, которые произошли в Оргеевском районе за столь короткое время, является тревожным. Так, это уже 6 случай за последние менее чем 3 недели, пишет http://radioorhei.info.