Очередная попытка проноса “запрещенки” заключенным пресечена охранниками пенитенциара (ВИДЕО)

Очередная попытка проноса “запрещенки” заключенным пресечена охранниками пенитенциара (ВИДЕО)

Мобильные телефоны и аксессуары GSM, спрятанные среди пищевых продуктов, были обнаружены сотрудниками пенитенциара № 2 в Липканах.

Так, на пункт пропуска был передан пакет с продуктами, в котором были спрятаны три мобильных телефона, 8 зарядок и 3 USB кабеля. Запретная посылка была предназначена для 23-летнего заключенного.

Об этом случае были уведомлены сотрудники Инспектората полиции Бричан, которым предстоит идентифицировать виновного и привлечь его к ответственности.

 

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