Очереди на столичных вулканизациях: водители переходят на зимние шины (ВИДЕО)

Очереди на столичных вулканизациях: водители переходят на зимние шины (ВИДЕО)

Холодная погода провоцирует рост спроса на автомобильные услуги. Вчера вечером сотни водителей выстроились в очереди у вулканизаций, чтобы сменить летние шины на зимние.

Сотрудники некоторых столичных мастерских работали до полуночи, чтобы справиться с высоким потоком желающих “переобуться”, пишет canal2.md.

– Много клиентов, много автомобилей. Работаем усиленно, чтобы люди остались довольны нашим сервисом, — говорит сотрудник вулканизации.

Водители говорят, что им приходилось простаивать в очереди по два-три часа.

– Ночью пообещали минус. Я решил не рисковать и подготовиться к холодному сезону вовремя, — говорит один из них.

За замену зимних шин автовладельцы заплатят от 250 до 350 леев.

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