Очарованные Ялтой. Как три человека определяли судьбу мира

Очарованные Ялтой. Как три человека определяли судьбу мира

4 февраля 1945 года, началась Ялтинская конференция.

Встреча Большой тройки, Иосифа СталинаФранклинаРузвельта и Уинстона Черчилля, на долгие десятилетия определила судьбы не только Европы, но и всего мира.

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Большая тройка

Именно в Ялте будущая Организация объединённых наций, принципиальное решение о создании которой было принято на Тегеранской конференции в 1943 году, обрела свои нынешние черты. Об этом помнят до сих пор. А о том, что Ялта была пиком интеграции СССР в западный мир, сейчас предпочитают не вспоминать ни в Москве, ни в Вашингтоне, ни в Лондоне.

Возможно, троих лидеров очаровал крымский воздух, но такого порыва к единению они не испытывали ни до Ялты, ни тем более после. Не склонный к сантиментам Сталин, например, говорил такое: «После войны, когда союзников будут разделять различные интересы, перед нами встанет трудная задача. Я убеждён, однако, что наш союз выдержит испытание и что в мирное время отношения между тремя великими державами будут такими же прочными, какими они были во время войны».

Потом Запад, конечно, вспомнил, что имеет дело с «русским коммунистическим медведем», СССР вспомнил, что имеет дело с «империалистическими поджигателями войны», но это — потом…

Фото: Commons.wikimedia.org

Как делается история

Догадывались ли тогда, в начале 1945-го, участники конференции о том, что творят историю на десятилетия? Вряд ли. Львиная доля времени руководителей великих держав была посвящена не столь уж «великому» вопросу о будущем Польши. Англия и США считали делом чести вернуть в эту страну её довоенное правительство. Сталин резонно возражал, что для СССР куда важнее лояльность Польши, поскольку «для Советского Союза это вопрос и чести, и безопасности». Сошлись на том, что трёхсторонняя комиссия союзников займётся подготовкой в Польше свободных выборов.

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Германией в Ялте занимались меньше, чем можно было ожидать, — обо всём договорились в Тегеране за два года до этого. В Ялте было принято решение о демилитаризации и денацификации этой страны после Победы и об установлении суммы репараций. С Германии постановили взыскать 20 млрд долларов, 10 из которых должен был получить СССР.

Атомная бомба на тот момент ещё не была взорвана, посему США были кровно заинтересованы в участии Советского Союза в войне против Японии. За это СССР должен был получить (и получил) всё, чего лишилась царская Россия в результате Русско-японской войны: Южную часть Сахалина, Курильские острова и Порт-Артур. Последний оставался советской военно-морской базой до 1955 года, когда был передан «братскому китайскому народу».

Фото: Commons.wikimedia.org

Коньяк для Черчилля

В тени великих решений, принятых в Ялте, остался чисто бытовой вопрос: как Советскому Союзу удалось на высоком уровне провести конференцию в разорённом войной Крыму? Как всегда, ценой высочайшей мобилизации сил всего общества. На полуострове базировалась общевойсковая армия, туда были переброшены 4 полка НКВД. С фронта сняли 160 истребителей для охраны воздушного пространства.

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В авральном порядке были отремонтированы Юсуповский дворец, где размещалась советская делегация, Ливадийский дворец (США) и Воронцовский дворец для Черчилля. Продукты и даже мебель везли в Крым со всей страны. Со всей страны собирали и официанток, и горничных, и поваров со знанием английской и американской кухни.

«Американцы заказывали овощные салаты и омлеты, — вспоминала Евгения Шульгина, работавшая в Ялте официанткой. — Причём из яичного порошка, который с собой привезли. На обед мы подавали бульон в чашках с сухарями и рюмкой водки на первое, телячьи отбивные с портвейном на второе, фрукты с мускатами на десерт. Во время ужина угощали паровыми котлетами». И это в воюющей стране, где даже на военных заводах не редкостью были голодные обмороки и смерть рабочих от недоедания.

О русском гостеприимстве писал в мемуарах и генерал американских ВВС Кьютер: «В качестве первого блюда за утренним завтраком подавался средних размеров бокал крымского коньяка. За коньяком и вступительными тостами следовали повторные угощения икрой с водкой. После них подавались холодные закуски с белым вином, под конец сервировались крымские яблоки с многочисленными бокалами довольно сладкого крымского шампанского, последним блюдом был стакан горячего чая, к которому подавался коньяк. И это был лишь завтрак!».

Кстати, о коньяке, большим любителем которого был Черчилль. Именно коньяк из Армении с премьер-министром Великобритании пил во время конференции маршал Сталин. После Ялты Черчиллю в подарок были присланы несколько ящиков благородного напитка. А с Рузвельтом, большим ценителем хороших вин, Сталин пил «Хванчкару» и «Киндзмараули». В подарок президенту США из СССР прислали виноградные черенки этих сортов. Существует даже легенда, что именно от них пошли все современные вина солнечной Калифорнии.

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