Оценка экспертов: Измайловский мост нуждается в срочном ремонте (ВИДЕО)

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Мост на улице Измаил нуждается в срочном ремонте, который нельзя откладывать. Такие выводы были сделаны специалистами в результате экспертизы, проведённой по запросу примэрии. Осознавая, что речь идёт о безопасности людей, муниципальные власти пока не могут решить проблему, так как в муниципальном бюджете нет денег на ремонт моста.

Ситуация более чем критическая, так как с моста падают куски бетона, большие и маленькие. Но кроме как установить под мостом сетку, чтобы бетон не падал на людей и машины, пока ничего не было предпринято, передаёт protv.md.

По словам начальника Управления транспорта, который несколько дней назад получил результаты экспертизы о состоянии мостов в столице, мост нуждается в срочном ремонте. Однако, скорее всего, мост продолжит разрушаться, так как на его ремонт потребуется 520 млн леев – деньги, которых нет в муниципальном бюджете.

Исходя из результатов экспертизы, власти также в срочном порядке должны начать ремонт мостов по улице Михая Витязул и рядом с цирком. В последние годы работы по обслуживанию мостов в столице проводились только на мостах в секторе Ботаника и в Сынжере.