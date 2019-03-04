Оценка экспертов: два моста в Кишинёве нуждаются в срочном ремонте

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Мост на улице Михая Витязул и мост возле цирка в Кишинёве нуждаются в срочном ремонте, который необходимо провести в ближайшие два года. К такому выводу пришли специалисты, которые в прошлом году провели экспертную оценку столичных мостов.

По словам главы управления городского транспорта Виталия Бутучела, муниципальные власти должны определить учреждения, которые подготовят план восстановления этих двух мостов для того, чтобы они были отремонтированы в ближайшие два года. По мнению чиновника, на данный момент мосты не представляют опасности.

Примечательно, что упомянутые мосты используются уже 40 лет без каких-либо вложений в их техническое обслуживание. После ремонта, который планируется провести, мосты смогут прослужить ещё 25-40 лет, пишет tv8.md.

Стоит отметить, что всего в Кишинёве насчитывается 20 мостов.