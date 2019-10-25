Обыски в “Унгены-газ”: прокуроры изъяли контракты и документы закупки

Обыски в “Унгены-газ”: прокуроры изъяли контракты и документы закупки

Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с Национальным инспекторатом расследований изъяли несколько контрактов в результате обысков, проведённых сегодня утром на газовом предприятии.

По словам руководителя ООО “Унгены-газ” Серджиу Кацера, проверки пройдут во всех газораспределительных компаниях. В ходе сегодняшних обысков прокуроры нашли договора с экономическими агентами, и ничего более, передаёт tv8.md.

Официальной информации от Прокуратуры об утренних обысках на предприятии ещё не поступало. “Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

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