Обыски в строительной компании: клиентам был нанесён ущерб на 15 млн леев

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Прокуратура муниципия Кишинёв провела вчера обыски в строительной компании. Операция состоялась в рамках уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, совершённого в крупном размере, а также злоупотребления служебным положением. Согласно материалам дела, фирма не обеспечила передачу в собственность квартир и коммерческих помещений клиентам, которые инвестировали в это деньги.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, вчера было проведено 12 обысков в домах и автомобилях представителей администрации, а также в офисе компании. В результате прокуроры изъяли журналы, записи и документацию. Стоит отметить, что уголовное преследование было начато на основании заявлений потерпевших. Согласно предварительным данным, ущерб, нанесённый клиентам, составляет 15 млн леев.

После обысков были допрошены 4 человека, которые являются ответственными лицами компании. Если они будут признаны виновными в мошенничестве, им грозит тюремное заключение на срок от 8 до 15 лет, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. За злоупотребление служебным положением им грозит штраф в размере до 117 500 леев или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок от 2 до 5 лет.

Расследование продолжается.