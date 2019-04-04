Обыски в северном подразделении НИП: раскрыта крупная коррупционная схема

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Два сотрудника северного подразделения Национального инспектората патрулирования и одно гражданское лицо были задержаны по подозрению в причастности к коррупционной схеме.

По данным Службы внутренней безопасности и антикоррупции, некоторые сотрудники НИП, занимающие руководящие должности, внедрили преступную схему по сбору денежных средств у своих подчинённых за сокрытие фактов коррупции в рядах сотрудников Национального инспектората патрулирования. Незаконные действия патрульных инспекторов документировались на протяжении шести месяцев, в результате чего был возбужден ряд уголовных дел по фактам активной и пассивной коррупции, а также извлечения выгоды из влияния.

На основе собранных материалов сегодня, 4 апреля, сотрудники Службы внутренней безопасности и антикоррупции совместно с прокурорами провели обыски в автомобилях, домах и кабинетах подозреваемых. В результате этого были задержаны два сотрудника северного подразделения НИП и одно гражданское лицо. Остальные подозреваемые находятся на свободе.

Расследование по данному факту продолжается.