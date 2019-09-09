Обыски в примэрии: возбуждено три уголовных дела в связи с незаконным отчуждением земельных участков в Кишинёве

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Сегодня, 9 сентября, Прокуратура муниципия Кишинёв провела 21 обыск и возбудила три уголовных дела по факту создания преступной схемы, связанной с незаконным получением земельных участков под строительство путём заключения контрактов на аренду.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, в рамках уголовного преследования были задокументированы 10 бывших и действующих чиновников, физические лица и юридические. Подозреваемые разработали преступную схему, посредством которой они совершили попытку отчуждения некоторых земельных участков, принадлежащих примэрии муниципия Кишинёв.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы и штрафы в сотни тысяч леев.