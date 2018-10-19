Обыски в примэрии: что известно к этому часу

25 человек, среди которых 3 сотрудника Главного управления архитектуры и градостроительства примэрии муниципия Кишинёв и 22 посредников и бенифициаров услуг чиновников были сопровождены на слушания в НАЦ, после того, как в их домах и кабинетах прошли обыски.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, из всех подозреваемых шесть человек были помещены в изолятор на 72 часа. Речь идёт о заместителе начальника Главного управления архитектуры и градостроительства, двух его подчинённых, одном техническом эксперте и о двух посредниках. Они обвиняются в организации мошеннической схемы, посредством которой они облегчали процесс получения документов для реализации различного вида строительства в Кишинёве.

Согласно материалам дела, с помощью посредников чиновники примэрии в срочном порядке выдавали документы на разрешение строительства, реконструкцию или перепланировку зданий, на разработку чертежей, а также выдавали сертификаты на градостроительство и подписывали протоколы на приём финальной работы. Те, кто запрашивал подобные документы, выплачивали посредникам значительные суммы денег за предоставляемые услуги. А посредники в свою очередь передавали часть суммы чиновникам примэрии.

В ходе расследования было задокументировано десятки подобных случаев, а получателями незаконных услуг становились лица, которые возделывали пристройки к зданиям, расположенным в разных секторах столицы, расширяли коммерческие центры, строили мансарды, дачи и террасы, возводили сооружения для религиозных обрядов на территории медицинских или учебных заведений, приобретали земельные участки для организации парковок и т.д.

В связи с этим был возбужден ряд уголовных дел, а подозреваемым инкриминируется коррупция и злоупотребление служебным положением.