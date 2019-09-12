Обыски в Нацинспекторате расследований: два офицера получили от экономического агента 15 тысяч евро за сокрытие преступления

0

Сотрудники МВД получили крупную взятку от экономического агента, пообещав взамен, что не передадут органам уголовного преследования материалы для возбуждения дела по факту уклонения от уплаты налогов.

Ранее мы сообщали, что офицеры Национального антикоррупционного центра и прокуроры задержали двух сотрудников Управления по борьбе с экономическими преступлениями Национального инспектората расследований (начальника и его подчинённого) после того, как в их домах были проведены обыски. Позже прошли обыски в кабинете начальника управления, а также в автомобилях подозреваемых.

Согласно материалам дела, подчинённый получил от экономического агента взятку в размер 14 950 евро, пообещав взамен повлиять на своего шефа и убедить его не передавать материалы для возбуждения уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов. После передачи денег экономический агент не был привлечён к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры.

В результате уголовного преследования были обнаружены и изъяты документы, представляющие интерес расследованию. Подозреваемые помещены в изолятор НАЦ на 72 часа. По фактам извлечения выгоды из влияния и пассивной коррупции начато уголовное дело.