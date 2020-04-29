Обыски в Нацбанке: изъяты документы, касающиеся “кражи века”

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Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры изъяли сегодня ряд документов, касающихся “кражи века”, по результатам обысков, проведенных в Национальном банке Молдовы. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РМ.

В ведомстве напоминают, что в начале марта по данному делу были задержаны шесть человек. Позднее им было предъявлено обвинение. Речь о бывших губернаторе и вице-губернаторе НБМ, двух действующих вице-губернаторах, главе управления и главе департамента в рамках Нацбанка.

В настоящее время одному из нынешних вице-губернаторов запрещено покидать населенный пункт. Он сотрудничает со следствием и дает показания. Остальные проходят по делу, будучи под домашним арестом. Их обвиняют в соучастии в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.

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