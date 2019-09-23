Обыски в Нацагентстве автотранспорта: задержаны 12 человек

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Двенадцать человек, в том числе инспекторы Национального агентства автотранспорта (НААТ) и представители ряда компаний, специализирующихся на пассажирских перевозках, были задержаны в понедельник, 23 сентября, сотрудниками Национального антикоррупционного центра по подозрению в пассивной и активной коррупции и извлечении выгоды из влияния.

Действия подозреваемых офицеры НАЦ документировали в течение нескольких месяцев. Так, было установлено, что инспекторы НААТ вымогали суммы от экономических агентов, которые варьировали от 1000 до 9000 леев, чтобы не применять санкции за выявленные нарушения.

Для укрепления доказательной базы сегодня несколько групп прокуроров по борьбе с коррупцией провели обыски в домах, офисах и автомобилях подозреваемых. Затем последние были доставлены в НАЦ для дачи показаний и задержаны на 72 часа, пишет moldpres.md.