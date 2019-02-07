Обыски в Муниципальном центре общественного здоровья: 11 сотрудников задержаны по делу о коррупции (ВИДЕО)

0

Одиннадцать сотрудников Муниципального центра общественного здоровья были задержаны в результате обысков, проводимых сегодня утром офицерами Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

Пресс-секретарь НАЦ Анджела Старински сообщила, что подозреваемые получали деньги от физических лиц и экономических агентов взамен на выдачу санитарных авторизаций без проведения проверок, а также, чтобы не включать в отчёты обнаруженные нарушения. Кроме этого, сотрудники Центра обвиняются в беспрепятственной выдаче заключений по проектам, а также в даче положительных оценок результатов инструментальных замеров и лабораторных анализов без выезда на место, передаёт publika.md.

Также было установлено, что некоторые инспекторы составляли фиктивные жалобы о нарушениях, после чего вызывали экономических агентов в Муниципальный центр общественного здоровья и вымогали деньги за то, чтобы не проводить проверки на месте и не применять санкции. Систематически вымогаемые суммы варьировали от одной до нескольких тысяч леев за «услугу».

Офицеры Национального антикоррупционного центра завели более 100 уголовных дел по факту активной и пассивной коррупции. НАЦ призывает людей, пострадавших от незаконных действий должностных лиц Центра общественного здоровья, звонить по номеру 257 202 или по номеру национальной антикоррупционной линии 0 800 55555.