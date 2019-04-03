Обыски в Консульстве РМ в Одессе: стали известны новые подробности (ФОТО)

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По данным Прокуратуры по борьбе с коррупцией, группа, состоящая из иностранных граждан и служащих из различных госучреждений, оказывала содействие въезду и легализации в Молдове лиц из стран с повышенным уровнем террористической активности.

В ходе уголовного процесса, проведённого сотрудниками Прокуратуры по борьбе с коррупцией в начале февраля 2019 года, были задержаны трое иностранных граждан, уроженцы Сирии и Египта. На слушаниях подсудимые полностью признали свою вину.

Как выяснилось, была разработана коррупционная схема по выдаче въездных виз типа “D” (для длительного и многократного въезда) через Консульство Республики Молдова в Одессе. В результате накопленных доказательств 19 февраля консул Молдовы в Одессе и ещё несколько лиц были задержаны.

Следует отметить, что за организацию пребывания иностранного гражданина в Республике Молдова члены группы запрашивали суммы, которые варьировали в пределах 1000-3000 евро. Впоследствии их делили, в зависимости от степени вовлеченности лиц.

Иностранным гражданам, причастным к преступной схеме, грозит наказание в виде штрафа в размере от 2000 до 3000 условных единиц или до 3 лет лишения свободы. Государственным служащим грозит тюремное заключение сроком до 6 лет со штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц.