Обыски в Консульстве РМ в Одессе: что известно к этому часу

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Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры совместно с офицерами НАЦ и СИБ провели сегодня обыски в Консульстве Республики Молдова в Одессе. Они проходили в рамках возбужденного ранее уголовного дела, согласно которому 6 апреля прошлого года консул Молдовы в Одессе выдал гражданину арабского происхождения вид на жительство на 60 суток вопреки положениям закона. Услуга “обошлась” иностранцу в 100 евро.

Подозреваемый не признал свою вину. На его имя было открыто уголовное дело за пассивную коррупцию. Консулу Молдовы в Одессе запретили покидать страну в течение 30 суток.

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит штраф от 1000 до 2000 условных единиц с лишением права занимать определенные должности на срок до 5 лет.

