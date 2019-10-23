Обыски в госпредприятии “Железная дорога Молдовы”: Генпрокуратура представила новые детали

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Сегодня утром Прокуратура муниципия Кишинёв провела обыски в госпредприятии “Железная дорога Молдовы”. Стало известно, что операция связана с работой вагонов-ресторанов, курсирующих за пределами Республики Молдова.

Прокурорами было установлено, что в вагонах-ресторанах на основании поддельных документов провозились алкогольные напитки и другие товары. По данным пресс-службы Генпрокуратуры, уголовное дело было возбуждено по факту изготовления, хранения, продажи или использования официальных документов, печатных материалов, штампов или фальшивых печатей.

Операция продолжается и проводится совместно с сотрудниками Управления уголовного преследования департамента полиции.