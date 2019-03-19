Обыски в ГНС: задержаны налоговый инспектор и экономический агент

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам проводят сегодня обыски в Государственной налоговой службе. В операции принимают участие и офицеры Службы информационной безопасности.

Как сообщил заместитель начальника Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виталий Бусуёк, на данный момент задержаны налоговый инспектор и экономический агент, пишет tv8.md. По его словам, обыски проводятся в рамках уголовного дела, возбуждённого по факту уклонения от налогов и мошенничества.

– Мы проверяем и других экономических агентов и налоговых инспекторов, которые также причастны к делу, – отметил прокурор.

Проводимую сегодня операцию прокомментировало и руководство ГНС. Они пообещали оказать необходимую помощь следственным органам в документировании предполагаемых незаконных действий некоторых сотрудников учреждения.

– В то же время ГНС предоставит прокурорам соответствующую информацию, которая может помочь выяснить все обстоятельства дела, – отмечается в сообщении ведомства.