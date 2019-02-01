Обыски в Гагаузии: большое количество наркотиков обнаружено и изъято

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С 19 по 29 января в некоторых населённых пунктах Гагаузии было проведено 6 санкционированных обысков с целью выявления и предотвращения ряда правонарушений. В результате у 4 жителей Чадыр-Лунги было выявлено и конфисковано: сухая растительная масса зелёного цвета, 4 пластиковые бутылки с остатками неизвестного вещества, бумажный свёрток с семенами, похожими на семена конопли.

Как пишет gagauzinfo.md, у 2 жителей Вулканешт было обнаружено и изъято: свертки с измельчённой растительной массой со специфическим запахом, фрагмент пластиковой бутылки со следами наркотических веществ, бумажный свёрток с порошком коричневого цвета со специфическим запахом.

Всё изъятое было направлено на экспертизу, по результатам которой решится вопрос о квалификации преступлений и вины задержанных. В настоящее время в отношении этих лиц осуществляется сбор необходимых материалов.