Обыски в “Edilitate”: экс-директор фирмы был назначен на должность на основании фальшивого документа

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Бывший директор фирмы по строительству дорог “Edilitate” был назначен на эту должность на основании поддельного документа. Об этом сообщила Генеральная прокуратура, которая проводила сегодня обыски в учреждении.

По данным Генеральной прокуратуры, бывший директор фирмы был назначен на эту должность на основании протокола, который, по всей вероятности, является фальшивым. В связи с этим прокуроры намерены проверить законность его назначения, передаёт unimedia.info.

В результате обысков никто из сотрудников фирмы не был задержан. Однако были изъяты технические средства, которые будут направлены на экспертизу для установления факта использования их в целях фальсификации протокола, на основании которого был назначен бывший директор.

Если факт фальсификации будет подтверждён, то лицам, изготовившим и использовавшим фальшивый документ, грозит до 6 лет лишения свободы.