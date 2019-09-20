Обыски в “Edilitate”: экс-директор фирмы был назначен на должность на основании фальшивого документа

Обыски в “Edilitate”: экс-директор фирмы был назначен на должность на основании фальшивого документа

Бывший директор фирмы по строительству дорог “Edilitate” был назначен на эту должность на основании поддельного документа. Об этом сообщила Генеральная прокуратура, которая проводила сегодня обыски в учреждении.

По данным Генеральной прокуратуры, бывший директор фирмы был назначен на эту должность на основании протокола, который, по всей вероятности, является фальшивым. В связи с этим прокуроры намерены проверить законность его назначения, передаёт unimedia.info.

В результате обысков никто из сотрудников фирмы не был задержан. Однако были изъяты технические средства, которые будут направлены на экспертизу для установления факта использования их в целях фальсификации протокола, на основании которого был назначен бывший директор.

Если факт фальсификации будет подтверждён, то лицам, изготовившим и использовавшим фальшивый документ, грозит до 6 лет лишения свободы.

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