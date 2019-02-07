Обыски в Агентстве общественного здоровья: задержаны 6 человек

Обыски в Агентстве общественного здоровья: задержаны 6 человек

Прокуроры и сотрудники Национального антикоррупционного центра проводят сегодня обыски в Муниципальном агентстве общественного здоровья.

Согласно полученной информации десятки проверок проходят как в офисах сотрудников, проходящих по делу, так и в их домах, пишет deschide.md. По данным источников, которые пожелали сохранить анонимность, к этому часу сотрудники НАЦ и прокуроры задержали 6 подозреваемых в коррупции.

Обыски проводятся и в двух других районах. Среди фигурантов дела числятся и руководители учреждения.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

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