Обыски в Агентстве автомобильного транспорта: 6 человек арестованы по подозрению в коррупции (ВИДЕО)

В результате обысков были задержаны 5 инспекторов Национального агентства автомобильного транспорта и представитель одного из операторов.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, они обвиняются в активной и пассивной коррупции, а также в извлечении выгоды из влияния. Согласно материалам дела, инспекторы Агентства автомобильного транспорта, находясь на мобильном КПП по проверке груза крупнотоннажного транспорта (Сынджера и Чимишлия), разработали схему по вымогательству денежных средств у транспортных операторов и получали с каждого грузовика от 200 до 500 леев. Взамен операторы не привлекались к ответственности за нарушение правил перевозки опасных (взрывоопасных, легковоспламеняющихся, радиоактивных или токсичных), крупногабаритных или сверхтяжелых грузов.

В рамках уголовного расследования был проведен ряд специальных следственных мероприятий, в ходе которых были зафиксированы незаконные действия инспекторов и операторов автомобильного транспорта. В связи с этим было заведено и объединено в одно дело множество фактов пассивной и активной коррупции, а также извлечение выгоды из влияния.

Антикоррупционная прокуратура инициировала уголовное преследование. На данный момент органы правопорядка выявляют всех причастных в преступной схеме.