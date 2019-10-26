Обыски у поставщика газа: ущерб исчисляется миллионами леев

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Вчера правоохранители совместно с прокурорами провели обыски на предприятии “Унгены-газ”, а также в офисах ещё трех предприятий, в домах и автомобилях лиц, руководящих этими компаниями.

Как сообщает esp.md со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры, в общей сложности сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели 15 обысков. Мероприятия проводились в рамках уголовного дела, связанного с рядом преступных схем, вследствие чего предприятие понесло ущерб на более чем 20 млн леев.

Было установлено, что руководство предприятия получило эксклюзивное право поставлять оборудование, необходимое для распределения газового топлива. При этом они незаконно получали выгоду, поднимая на это оборудование цены, пишет источник.

Прокуроры продолжают уголовное преследование.