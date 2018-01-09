Обыски: сотрудник НАБПП и двое его сообщников задержаны в связи с мошенничеством в особо крупных размерах (ФОТО)

Злоумышленники создали механизм подделки процедуры государственных закупок вакцины против бешенства для диких хищных животных.

На основании уголовного дела, открытого в связи с превышением служебных полномочий, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с МВД провели обыски.

В поле зрения вышеуказанных учреждений попал глава Управления имущества и внутреннего менеджмента Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, а также его сообщник – директор ИП «Centrul Republican Diagnostică Veterinară» и ряд экономических агентов, сообщает unimedia.info.

Как выяснилось, чиновник и его подельники в период сентябрь-декабрь 2017 г. создали механизм подделки процедуры государственных закупок вакцины против бешенства для диких хищных животных. В результате, на аукционе были представлены поддельные документы для получения незаконным путем 1 465 200 леев.

Представители Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам следили за деятельностью преступной группировки на протяжении 6 месяцев.

Таким образом, в ходе обысков были задержаны три человека за мошенничество в особо крупном размере, которое подразумевает от 8 до 15 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до 5 лет.

За превышение служебных обязанностей грозит от 6 до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок от 10 до 15 лет.

За подделку официальных документов подразумевается наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, штраф в размере от 550 до 950 условных единиц или 180-240 часов неоплачиваемого труда на пользу общества.

Ранее в Молдове прошли масштабные обыски в рамках дела об уклонении от уплаты налогов.