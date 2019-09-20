Обыски по делу о сдаче в концессию аэропорта: в расследовании фигурируют бывшие вице-министры

Обыски по делу о сдаче в концессию аэропорта: в расследовании фигурируют бывшие вице-министры

Офицеры Национального антикоррупционного центра и прокуроры провели сегодня обыски в домах и автомобилях восьми членов Комиссии по концессии Международного аэропорта Кишинёва.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что в результате обысков было изъято большое количество документов и мобильные телефоны. После завершения операции фигуранты дела будут допрошены в качестве обвиняемых, передаёт tv8.md.

Глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь сказал, что не может предоставить какую-либо информацию, пока не будут доставлены изъятые материалы. Однако он отметил, что в деле фигурируют бывшие вице-министры и представители некоторых государственных агентств.

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