Обыски на севере Молдовы: преступник прятался от полиции в… диване (ВИДЕО)

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Один из обысков, которая проводила полиция в северных районах страны 12 марта, заставил от страха одного из подозреваемых спрятаться в диване.

Напомним, что пятеро жителей Бельц и Дрокии в возрасте от 20 лет до 41 года были задержаны в результате 30-и обысков, прошедших во вторник. Как сообщает пресс-служба полиции, задержанные подозреваются в совершении разбойных нападений в северных районах страны, ограбления в селе Рэдоая Сынжерейского района, которое произошло в феврале 2019 года. Кроме этого, они обвиняются в ряде других преступлений.