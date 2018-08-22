Обыкновенная мистификация

К чему может привести погоня за тайной кишинёвских подземелий?

Чем больше столица Молдовы становится похожа на постапокалиптические каменные джунгли, тем у её жителей сильнее желание узнать как можно больше о прошлом своей малой родины. порой Доходит даже до мистификаций.

Археологи сбились с ног

Недавно в социальных сетях принялись судачить о видеозаписи, на которой якобы демонстрируются фрагменты подземных ходов, открытых в ходе строительных работ на месте бывшего Алёшинского рынка, что на Рышкановке. Немногим позже непроверенный источник шепнул автору этих строк о том, что под холмом, на котором долгие десятилетия действовал упомянутый рынок, пролегает один, а, может быть, два узких тоннеля, прорытых ещё до Великой Отечественной войны.

Романтичный флёр со всей этой истории сбила беседа с директором Национального агентства археологии Владом Ворником, который сообщил, что, по его данным, архитекторы проверили этот строительный участок и ничего, кроме фрагментов современных коммуникаций, там не нашли.

– Там нет ничего, что могло бы представлять интерес для нашего профиля. Да и не находили на том холме ничего примечательного для нас за всю историю современной археологии Молдовы и Кишинёва в частности. Хотя, как любой специалист в данной области, я не могу утверждать, что в тех местах никогда ничего не обнаружат. Всё может быть, и многое в этом деле происходит внезапно, – рассказал археолог.

Подземный ход там был

Урбанистическая мифология причудлива и рисует в воображении кишинёвцев едва ли не целый заброшенный подземный город. А сведения более современного происхождения о проложенных в советский период тоннелях по всему центру города – от зданий правительства, парламента и резиденции президента до Криковских подвалов и аэропорта – и вовсе порождают целые конспирологические теории.

Масла в огонь моей гипотезы о старинных подземных ходах подлил факт нахождения каменоломни близ упомянутого холма. В интернете есть аэрофотоснимки в хорошем качестве, где этот карьер по добыче ракушечника очень хорошо виден. Он располагался в северо-западной части вистерниченской ямы, на краю которой недавно возвели с виду сомнительной прочности высотку будто бы в подтверждение озвученного здесь тезиса о явно антиутопичном облике современного Кишинёва.

Возможно, от этого карьера прокладывали тоннели в толщу близлежащих холмов? Что скажут об этом старожилы города?

Известный фотограф Игорь Взоров рассказал о том, что в его детстве, а это 1958-1959 годы, этот карьер как раз и разрабатывали.

– Карьер был очень глубоким, от него наверх вела дорога по спирали, – вспоминает И. Взоров. – Там работали открытым методом, я помню экскаваторы, грузовики. Также от этого места была проложена подземная дорога. Но не в сторону будущего Алёшинского рынка, а в другую. Ведь на верхней Рышкановке в то время был аэродром, копать под ним было нельзя. Потом через несколько лет всё засыпали, потому что, как я полагаю, воды речушки (и сейчас текущей со стороны конезавода), а также подземные источники затопили дно карьера. Образовалось настоящее озеро.

Предкам было не под силу

Известный шоумен Александр Кожухарь, кажется, почти всю жизнь связан с теми местами нашего города. Он родился на улице Крестьянской, которой сегодня уже нет. Пролегала она как раз по вистерниченской яме, близ этого карьера, и в период, когда его разрабатывали, вся магала содрогалась от взрывов снарядов, заложенных в породу. Позже, когда Александр стал артистом цирка, клоуном, местом его работы конечно же стал цирк, возведённый на холме, недалеко от уже давно засыпанного на тот момент карьера.

– Кроме знаменитой шахты, связанной с подземными ярусами завода «Мезон» и пролегающей под улицей Студенческой, я больше ни о каких тоннелях в этих местах не слышал, – рассуждал А. Кожухарь. – Многое можно почерпнуть из устных преданий. Мне рассказывали, будто в средние века в этой части некогда общей Молдовы от каждого храма и монастыря были проложены подземные ходы к Днестру. Но даже неспециалист, услышав такое, скажет, что, учитывая технические средства той эпохи, подобное было просто невозможно осуществить.

Новая загадка

А вот ещё свежий пример. Оголтелая новостройщина на печально известной пешеходной улице «имени Киртоакэ» обнажила выложенный камнем арочный свод в небольшом закутке близ перекрёстка с улицей Александру чел Бун. Так в старину зажиточные кишинёвцы отделывали вход в глубокие холодные подвалы, в коих хранились многочисленные припасы на жизнь и на продажу.

Специалисты полагают, что многие из этих длинных сооружений в толще грунта соединены между собой. Ныне же предполагаемый вход в подземелье заложен камнями. Но вряд ли такое место от этого менее притягательно для любителей старины, мистификаций и городских легенд. Возможно, именно здесь, у пока что закрытого прохода в толщу холма, на котором стоит Кафедральный собор, – отправная точка к новым научным открытиям, которых так ждёт наш город.

Подготовил Николай Костыркин

ЛЫКО В СТРОКУ

Легенды и факты против бизнеса

если Столица Молдовы и уступает по размерам подземелий своей соседке Одессе, то по количеству и таинственности преданий, посвящённых этой теме, явно превосходит не только жемчужину у моря, но и другие города.

Только за последние 10 лет в Кишинёве было сделано несколько открытий, после которых в любом другом городе научная и туристическая жизнь потекла бы в совершенно другом русле. Речь идёт о входах под землю у подножия холма, на котором стоит Мазаракиевский храм – самое старое из сохранившихся зданий города, и у Армянской апостольской церкви на улице Пяца Веке (Старая площадь или Старый базар, что в старину было одно и то же).

Старинные подвалы обнаружены во дворах домов на перекрёстке улиц Митрополита Варлаама и Влайку Пыркэлаб, на ул. Александру чел Бун, а фрагменты водопровода позапрошлого века и подземный узел – под одним из зданий Академии музыки, театра и изобразительного искусства на ул. Матеевича. Большинство этих находок сделано случайно при строительных работах или во время ремонта коммуникаций. Сегодня все подобные объекты разрушаются техникой ради возведения очередного новостроя или проведения теплотрассы.

Даже археологи, игнорируя многочисленные кишинёвские легенды, среди которых даже подземный дворец с турецкими статуями в районе нынешней улицы Константина Тэнасе, заявляют, что большая часть входов в подземные ярусы – это не более чем погреба для хранения продуктов. Но кто мешал нашим предкам прорубить ход из одного такого погреба в другой, сделав их многофункциональными?

На помощь приходят коренные кишинёвцы, каждый третий из которых знает, как минимум, одно предание о городских подземельях, а каждый пятый покажет нужное место с точностью до квадратного метра.

В ТЕМУ!

Спасение для праотцов

Чисто теоретически, в толще любого холма, выходящего в долину реки Бык в черте Рышкановки, могут быть проложены подземные ходы 300-400-летней давности. Сведения очевидцев и заметки официальных исследователей говорят о многочисленных лазах и коридорах под землёй, обнаруженных в середине ХХ века при прокладке Центрального луча (ныне пр-т Г. Виеру) и прилегающих к нему кварталов. По словам специалистов, оседлые народы прятались в рукотворных подземных коммуникациях от набегов кочевников. В случае с жителями Кишинёва речь идёт об отрядах Золотой Орды и её наследниках – крымчаках, ногайцах и едисанцах, а также об османских войсках. Существует версия, что на территории старого города жили и в период более ранних кочевых нашествий – гуннских и половецких. Так что нашим предшественникам было от кого скрываться под землёй.