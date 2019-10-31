Обвиняемый в убийстве троих подростков из Мерешен получил 20 лет тюрьмы

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25-летний мужчина, который 25 ноября 2018 года поджёг дом в селе Мерешень Хынчештского района, в результате чего погибли трое подростков, приговорён к 20 годам лишения свободы за убийство и кражу принадлежавших погибшим мобильных телефонов.

Прокуроры не согласны с приговором и намереваются его обжаловать. Они требуют для обвиняемого пожизненного заключения, пишет realitatea.md.

Преступление было совершено 25 ноября 2018 года. Агрессор и трое подростков в возрасте от 15 до 17 лет – двое парней и девушка – повздорили на фоне употребления алкогольных напитков. Осуждённый нанёс жертвам несколько ударов топором по голове, после чего поджёг дом, чтобы скрыть следы преступления.

При пожаре сгорели двое несовершеннолетних. Ещё один пострадавший 18 лет был госпитализирован в тяжёлом состоянии с черепно-мозговой травмой, полученной в результате удара тупым твёрдым предметом. Через несколько дней он скончался в больнице.

В ходе расследования было установлено, что из дома жертв исчезли мобильные телефоны и топор. Вскоре был задержан подозреваемый – житель села Каракуй, которому на момент совершения преступления было 23 года.