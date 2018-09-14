Обвиняемый в убийстве и обезглавливании возлюбленной житель Крикова продолжает отрицать свою вину (ВИДЕО)

Накануне состоялось первое заседание суда по делу 32-летнего жителя Крикова, обвиняемого в убийстве и расчленении тела 20-летней девушки.

Мужчина свою вину не признаёт, заявляя, что жертва совершила самоубийство. Он также полагает, что уголовное преследование было проведено с нарушениями, и потребовал возврата к этой фазе. Судьи это требование, однако, отклонили, пишет canal3.md.

Напомним, 20-летняя девушка по имени Диана 12 мая поехала в Ставчены на празднование дня рождения, и более не вернулась домой. На второй день встревоженные родственники объявили ее в розыск. И лишь спустя неделю после исчезновения, 19 мая, ее труп обнаружили в сумке на берегу озера в Грэтиештах. Мужчина, также житель Крикова, был задержан в тот же день.