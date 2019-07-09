Обвиняемый в торговле детьми адвокат получил 15 лет тюрьмы

Обвиняемый в торговле детьми адвокат получил 15 лет тюрьмы

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщила о решении суда сектора Чеканы в отношении адвоката, обвиняемого в торговле детьми.

Согласно материалам дела, заключённый, начиная с 2016 года, приютил в своей квартире в Кишинёве несовершеннолетнюю девушку, которой на тот момент было 13 лет и, воспользовавшись тем фактом, что она родом из социально уязвимой семьи, регулярно вступал с ней в половую связь. Известно также, что за каждый акт девушка получала от адвоката от 150 до 400 леев. Это продолжалось вплоть до 2018 года.

В результате рассмотрения дела в суде обвиняемый был признан виновным в торговле детьми и приговорён к 15 годам лишения свободы с лишением права занимать должности и практиковать деятельность, связанную с защитой прав и интересов несовершеннолетних на 5 лет.

Приговор не окончательный и может быть обжалован в высшей инстанции.

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