Обвиняемый молдаванин попытался совершить самоубийство на заседании суда

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Обвиняемый гражданин Молдовы в зале заседания Киевского суда попытался вспороть себе живот. Подозреваемого спасли, а суд продлил мужчине меру пресечения на два месяца.

Инцидент произошёл во время заседания суда по продлению меры пресечения в виде содержания под стражей. Как пишет lb.ua, гражданин Молдовы пытался сорвать судебное заседание, где планировалось продолжить ему меру пресечения по делу о покушении на убийство и разбойном нападении.

Подозреваемого доставили в больницу, серьезных повреждений он не получил.