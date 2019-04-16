Обвиняемому в убийстве троих подростков из Мерешен грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное

Обвиняемому в убийстве троих подростков из Мерешен грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное

Прокуратура передала в суд дело о тройном убийстве, произошедшем в селе Мерешены Хынчештского района.

Жителя Хынчештского района обвиняют в убийстве троих подростков из села Мерешены. Согласно материалам дела, подозреваемый поджёг дом, в котором находились подростки. Преступление произошло 25 ноября 2018 года.

На телах найденных в сгоревшем доме подростков в возрасте 15 и 17 лет были обнаружены следы насильственной смерти. В одном доме с ними находился 18-летний парень, скончавшийся в больнице через несколько дней после госпитализации.

В ходе расследования было установлено, что из дома пропали мобильные телефоны погибших и топор – предполагаемое орудие преступления. Вскоре был задержан и преступник – 23-летний житель села Каракуй. Парень познакомился с жертвами по интернету и пришёл к ним в гости. Все трое стали выпивать, в результате чего между молодыми людьми возникла ссора. Разъярённый гость ударил троих подростков топором, а затем поджёг дом.

Подсудимый полностью признал свою вину. Ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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