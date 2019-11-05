Обвиняемому в убийстве сына жителю Приднестровья “светит” 20 лет тюрьмы

Обвиняемому в убийстве сына жителю Приднестровья “светит” 20 лет тюрьмы

Бендерское Управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела 58-летнего жителя Паркан. Мужчина обвиняется в убийстве собственного сына.

Как сообщает novostipmr.com, в августе этого года мужчина, будучи пьяным, во время ссоры нанёс сыну удар ножом в область сердца. Молодой человек скончался на месте.

Прибывшим сотрудникам милиции нападавший сознался в содеянном. В  ходе следствия мужчина был взят под стражу.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Согласно закону, обвиняемому грозит от 6 до 20 лет лишения свободы.

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